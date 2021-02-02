Українського дипломата, якого звинувачують у зґвалтуванні, оголосили у розшук

Екс-співробітника консульства України у Бєльцях (Молдова) оголосили у міжнародний розшук. Українець фігурує у справі про зґвалтування неповнолітньої.

Ще рік тому дівчина звинуватила його і ще одного чоловіка у зґвалтуванні. Тоді місцеві правоохоронці не змогли затримати його через наявність дипломатичного імунітету.

Майже одразу після цього випадку співробітник консульства залишив Молдову.

Суд уже виніс вирок другому фігуранту справи, його засудили до п’яти років позбавлення волі у колонії закритого типу. Українця ж оголосили у міжнародний розшук.

У МЗС України заявили, що дипломата звільнили після дисциплінарного провадження і не знають про те, де він нині перебуває. // ФАКТИ