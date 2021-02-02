Українського дипломата, якого звинувачують у зґвалтуванні, оголосили у розшук

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Екс-співробітника консульства України у Бєльцях (Молдова) оголосили у міжнародний розшук. Українець фігурує у справі про зґвалтування неповнолітньої.

Ще рік тому дівчина звинуватила його і ще одного чоловіка у зґвалтуванні. Тоді місцеві правоохоронці не змогли затримати його через наявність дипломатичного імунітету.

Молдова - консул - розшук

Майже одразу після цього випадку співробітник консульства залишив Молдову.

Суд уже виніс вирок другому фігуранту справи, його засудили до п’яти років позбавлення волі у колонії закритого типу. Українця ж оголосили у міжнародний розшук.

У МЗС України заявили, що дипломата звільнили після дисциплінарного провадження і не знають про те, де він нині перебуває. // ФАКТИ

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