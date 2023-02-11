Українці в Польщі побилися на тлі ревнощів: загинуло двоє чоловіків, двоє жінок в тяжкому стані

У Польщі, яка продовжує надавати прихисток українцям, сталася сутичка між двома нашими співвітчизниками на тлі ревнощів. В результаті двоє чоловіків 22 і 25 років загинули, а 25-річна жінка перебуває у тяжкому стані. Також тілесні ушкодження отримала 71-річна жінка.

Про це повідомляє видання PAP.

У вівторок ввечері до поліції міста поступило повідомлення про бійку між українцями, які винаймали квартиру у місті Бидгощ.

Коли польські правоохоронці прибули на місцев, знайшли на сходах 25-річну жінку у важкому стані.

Виламавши замкнені зсередини двері, вони виявили там непритомну 71-річну жінку та двох мертвих чоловіків — віком 22 та 25 років.

Було встановлено, що бійка сталася між бабусею жінки та її співмешканцем. За стареньку заступився колишній чоловік жінки.

Двоє дітей, які також були у квартирі, не постраждали.

Відомо, що українка разом з дітьми та бабусею переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Її колишній чоловік вже проживав у Польщі. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»