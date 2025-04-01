Українців попередили про нову шахрайську схему в Instagram із використанням образливих коментарів

Невідомий акаунт залишає агресивні коментарі під дописами користувачів соцмережі, а в описі свого закритого профілю вказує посилання — нібито на Telegram-канал або інший ресурс із «додатковою інформацією» про себе.

Після переходу за таким посиланням користувачів перекидає на фішингову сторінку. У результаті зловмисники отримують повний доступ до їхніх особистих даних: логінів, паролів, номерів телефонів та іншої особистої інформації.

Не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони мають вигляд соцмереж чи сервісів. Блокуйте акаунти, які залишають подібні коментарі, і не вводьте свої дані на сторонніх сайтах.

Центр протидії дезінформації