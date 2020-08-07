Українця ув’язнили в Польщі за побиття сковорідкою своєї колишньої

Польська поліція заарештувала 41-річного українця за побиття колишньої співмешканки та погрози вбивством.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт elka.pl, подія сталася у місті Седльце (Мазовецьке воєводство).

Постраждали від дій дебошира дві українки. Одна з них була ексспівмешканкою чоловіка. Саме її він “повчав”, наносячи удари сковорідкою. Поліція встановила, що це вже не перший випадок, коли жінка була побита своїм колишнім. Цього ж разу він ще й погрожував їй та її подрузі вбивством.

Громадянина України затримали, зараз він знаходиться під арештом. Його звинувачують у завданні тілесних ушкоджень та погрозах позбавлення життя. Чоловікові загрожує до 2 років ув’язнення.

Крім того, під час слідства було встановлено, що його вже розшукували у Козеніце (Мазовецьке воєводство) за керування автомобілем у нетверезому стані. За це правопорушення суд засудив його до позбавлення волі. // Діло