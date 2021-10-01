Українцям розповіли, як не стати жертвою шахраїв при купівлі авто з США

Але поряд зі справжніми дилерами, перепродажем часто займаються шахраї. Про це в сюжеті Bihus.Info.

У відео йдеться про те, що дуже дешеві пропозиції часто виходять дуже дорогими. Машини замовник отримує битими, без запчастин, через що доведеться витратити на них ще більше грошей.

Реклама в інтернеті та блогери, які радять невідомих посередників, теж не вихід при пошуку автомобіля. Краще знайти людину або компанію з репутацією, яка буде робити викуп, через тих, хто мав позитивний досвід й користувався їхніми послугами

Варто поцікавитися офіційними документами на машину. Це можна зробити через спеціальні сервіси, які розкажуть про стан автомобіля, пробіг, історію обслуговування та ДТП.

Перш ніж платити гроші, потрібно дізнатися, куди саме вони підуть. В ідеалі компанія дасть офіційні реквізити аукціону, на які потрібно переслати гроші за автомобіль і комісію. Це можна зробити і самому.

В мережі радять віддати перевагу українському ринку, на якому можна знайти аналогічні автомобілі.

Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»