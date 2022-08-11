Укрнафта незаконно продала за заниженими цінами скраплений газ на суму понад ₴83 млн.
Організатори схеми реалізували товар на біржі, у якої немає ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках.
Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало в управління скраплений газ, який незаконно продала Укрнафта.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Вартість реалізованого товару (а це 1500 тонн) – понад 83 млн грн.
В ОГП зазначили, що за їхнім процесуальним керівництвом триває досудове розслідуванням у кримінальному провадженні. Його відкрили проти службових осіб ПАТ “Укрнафта”, а також Міністерства енергетики та інших невстановлених осіб.
Учасники схеми за квітень-травень продали скраплений газ за заниженою ціною на біржі, у якої відсутня ліцензія на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках.
Під час досудового розслідування правоохоронці припинили протиправну реалізацію скрапленого газу. // LB.uaTweet