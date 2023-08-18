Укрзалізниця розповіла про результати боротьби з квитковими спекулянтами
За два тижні до рейсів було не допущено близько 20 пасажирів з квитками на невідповідні імена.
Укрзалізниця блокує сотні акаунтів, які використовували спекулянти для масового викупу квитків.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
За останній місяць було заблоковано більш ніж 600 таких акаунтів.
“Це, як правило, імена спекулянтів, під якими ті завчасно викуповують квитки, а потім перепродають їх зі зміненим у фоторедакторі ім’ям (яке все одно проявиться у провідника при скануванні) або навіть без змін”, – уточнили в Укрзалізниці.
Нагадаємо, Укрзалізниця у зв’язку з місяцем планових ремонтів залізничної інфраструктури в польському Перемишлі у вересні скасовує низку поїздів за цим напрямком, призначивши новий поїзд до Хелма та змінивши графіки кількох чинних поїздів. // LB.ua