Уманчанина засуджено до 4 років ув’язнення за зґвалтування

За публічного обвинувачення прокурорів Уманської окружної прокуратури Уманським міськрайонним судом Черкаської області засуджено 23-річного жителя одного із сіл Уманського району за зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України).

Йому призначено покарання – 4 роки позбавлення волі.

Прокурори довели, що на початку лютого цього року місцевий житель перебував на одній із вулиць в м. Умань у стані алкогольного сп’яніння. Він скористався безлюдністю місця та фізичною слабкістю потерпілої й затягнув останню у чагарники, де із застосуванням фізичного та психологічного насильства задовольнив свою статеву пристрасть, зґвалтувавши її. У якийсь момент потерпілій вдалось вирватись та втекти від зловмисника.

Завдяки оперативним діям працівників поліції правопорушника затримано на місці події.

Досудове розслідування проводилось слідчими Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

Наразі вирок, згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України, не набрав законної сили.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури