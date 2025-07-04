Уманчанина засуджено до 4 років ув’язнення за зґвалтування
За публічного обвинувачення прокурорів Уманської окружної прокуратури Уманським міськрайонним судом Черкаської області засуджено 23-річного жителя одного із сіл Уманського району за зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України).
Йому призначено покарання – 4 роки позбавлення волі.
Прокурори довели, що на початку лютого цього року місцевий житель перебував на одній із вулиць в м. Умань у стані алкогольного сп’яніння. Він скористався безлюдністю місця та фізичною слабкістю потерпілої й затягнув останню у чагарники, де із застосуванням фізичного та психологічного насильства задовольнив свою статеву пристрасть, зґвалтувавши її. У якийсь момент потерпілій вдалось вирватись та втекти від зловмисника.
Завдяки оперативним діям працівників поліції правопорушника затримано на місці події.
Досудове розслідування проводилось слідчими Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.
Наразі вирок, згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України, не набрав законної сили.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратуриTweet