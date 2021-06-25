Умисне вбивство: на Запоріжжі військовослужбовця засуджено до 9 років позбавлення волі

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За підтримання публічного обвинувачення Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя визнав військовослужбовця однієї з військових частин ЗС України винним у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Запорізької спеціалізованої прокуратури.

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У суді доведено, що вказаний військовослужбовець 21.12.2019, перебуваючи у м. Запоріжжя, на грунті раптово виниклого конфліку із громадянином Ш. та маючи умисел на заподіяння йому смерті, наніс 13 ударів колючо-ріжучим предметом в різні частини тіла.

Від отриманих тілесних ушкоджень, які виявилися несумісними із життям, потерпілий наступного дня помер у лікарні.

У судовому засіданні обвинувачений не визнав свої вини в інкримінованому йому злочині.

УК

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