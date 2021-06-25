Умисне вбивство: на Запоріжжі військовослужбовця засуджено до 9 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя визнав військовослужбовця однієї з військових частин ЗС України винним у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Запорізької спеціалізованої прокуратури.