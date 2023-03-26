Умовний строк за групове зґвалтування. Рішення суду «відмазати» трьох покидьків викликало хвилю обурення

Рішення Воловецького районного суду на Закарпатті щодо трьох підлітків, які скоїли групове зґвалтування, викликало хвилю обурення. В парламенті пропонують зміни до Кримінального кодексу, щоб посилити відповідальність.

Злочин стався ще 24 серпня 2021 року. Троє неповнолітніх жителів села Верхні Ворота скоїли у підвальному приміщенні щодо дівчини «дії сексуального характеру». Окремі епізоди своїх дій підлітки знімали також на відео.

До поліції лише 14 вересня звернулась бабуся потерпілої. Речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк повідомила Суспільному, що за фактом зґвалтування неповнолітньої, вчинене групою осіб, слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкції статті передбачають до 12 років позбавлення волі. Підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.

«Факт зґвалтування на допиті дівчинка підтвердила. Поліцейські встановили та розшукали причетних до злочину — двох 15-річних та 14-річного підлітків, зібрали докази та повідомили всім трьом про підозру у скоєнні групового зґвалтування неповнолітньої особи. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжних заходів — безальтернативного тримання під вартою», — повідомила Хижняк.

У той же час, 16 березня 2023 року Воловецький районний суд визнав підлітків винними за статтею про сексуальне насильство групи осіб щодо неповнолітньої – ч. 3 ст. 153 ККУ. Їм призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з випробовувальним терміном два роки.

«Дії обвинувачених кваліфікували не як зґвалтування, інформація про що поширюється на різних інтернет-сайтах, а за ч. 3 ст. 153 КК України — вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов`язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство), вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи», — заявили в суді.

Речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк повідомила, що «у суді дівчина факт зґвалтування не підтвердила», а «суд зважав на те, що особи є неповнолітніми, раніше не судимими, визнали вину та розкаялись».

Місцеве видання Закарпаття онлайн повідомило, що суд при ухваленні рішення спирався «на позитивні характеристики», які обвинуваченим надали представник служби у справах дітей та класні керівники. Зокрема, педагоги Верхньоворітського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Софії Малильо написали, що «скарг на поведінку учнів не було». Вони вважають ув’язнення занадто суворим покаранням.

Також зазначається, що у дівчинки в суді не було адвоката. ЇЇ інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мама одного з ґвалтівників працює секретарем.

Наразі у прокуратурі вивчають можливість оскарження вироку. На це є 30 днів з дня рішення суду.

Інцидент та рішення суду викликало хвилю обурення серед громадських діячів і народних депутатів. Зокрема, на подію відреагувала кандидатка філософських наук та головна редакторка науково-популярного ресурсу Гендер в деталях Тамара Злобіна.

«Вчителі, які дали позитивну характеристику гвалтівникам, судді, які дали умовне покарання і сміху вартий штраф, — насправді відмазали злочинців від відповідальності, погіршили кримінальну обстановку в Україні, підтримали і заохотили культуру насильства над жінками, культуру зґвалтування. Всі вони співучасники злочину. Замість того, щоб займатися профілактикою злочинності, заохочують її відсутністю належного покарання та осуду. Вони мають бути за таке покарані та відсторонені від роботи», — заявила Злобіна.

Свою реакцію на злочин опублікувала також телеведуча та блогерка Маша Єфросініна, яка обурена діями суддів і педагогів неповнолітніх злочинців.

«Після такого рішення суду жертва зґвалтування буде вимушена продовжити навчання разом з трьома своїми ґвалтівниками. Якщо звісно, потерпіла та її законні представники не оскаржать рішення суду в Закарпатському апеляційному суді», — заявила Єфросініна.

Керівниця проекту Генератор ідей/Мама мініатюри також обурена діями викладачів та керівництва навчального закладу.

«Дивлюся інтерв’ю директорки школи, яка місяць після зґвалтування невинним телятком кліпає в камеру і каже: „Та то ж на канікулах було, ми не знали“. А те, що відео зі зґвалтуванням (так, ушльопки все зняли, завантажили в інтернет і поширили в школі) місяць гуляло між школярами, директорку не бентежить. Потім відео директорка очевидно побачила. Тільки от чомусь це не завадило класним керівникам хлопців і шкільному психологу написати кривдникам позитивні характеристики», — пише Олена Пшенична.

Народна депутатка, українська державна та громадська діячка Інна Совсун повідомила, що в парламент подано законопроект № 9093, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу в частині про укладення угоди про примирення та кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення.

«Якщо наш законопроєкт стане законом, справи про зґвалтування, сексуальне насильство, домашнє насильство, примус до аборту чи стерилізації – відкриватимуть без заяви потерпілої чи потерпілого. І навіть якщо заяву заберуть, справу неможливо буде закрити. Також ми прописали нові положення в угоді про примирення — примирення можливе виключно за ініціативою потерпілої», — повідомила Совсун.