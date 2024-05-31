Умисне вбивство ветерана АТО у Києві: виконавець злочину отримав 15 років ув’язнення
За підтримання публічного обвинувачення прокурором Київської міської прокуратури суд оголосив обвинувальний вирок п’ятьом особам за незаконне позбавлення волі та умисне вбивство ветерана АТО (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України).
Прокурором доведено, що в березні 2021 року обвинувачені, перебуваючи у квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та безжалісно мордували. Після цього чоловіка в напівпритомному стані силою посадили в автомобіль і вивезли в поле на територію Обухівського району Київської області, де завдали кілька ударів ножем та душили. Після цього тіло чоловіка сховали у водостічній трубі в канаві та поїхали з місця злочину.
Колегія суддів Обухівського районного суду Київської області засудила виконавця злочину до 15 років позбавлення волі. Його спільники, визнані винними у вбивстві та позбавленні волі отримали: 13 років, 8 років, 7 років. Ще один учасник отримав 5 років за позбавлення волі чоловіка.Tweet