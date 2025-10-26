Унаслідок стрілянини в американському університеті одна людина загинула, 6 – поранено

Наразі затримано особу із вогнепальною зброєю.

Щонайменше одна людина загинула, а шестеро інших отримали поранення внаслідок стрілянини в суботу ввечері в Університеті Лінкольна в штаті Пенсільванія США.

Про це пише ABC.news.

Окружний прокурор округу Честер Кріс де Баррена-Саробе заявив, що стрілянина сталася поблизу Міжнародного культурного центру університету під час зустрічі випускників після матчу американського футболу.

Він повідомив, що затримано одну особу, яка мала при собі вогнепальну зброю. Імовірно, до стрілянини причетна ще одна людина.

Правоохоронці не вважають, що цей інцидент був спланованою масовою стріляниною.

“Ми проводимо розслідування, використовуючи всі можливості федеральних, штатних та місцевих правоохоронних органів”, – сказав де Баррена-Саробе.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро у своєму дописі для X написав, що його проінформували про стрілянину, і він запропонував свою підтримку університету.

Університет Лінкольна, історично афроамериканський університет, розташований у південно-східній частині Пенсильванії. // LB.ua