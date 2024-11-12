Уник покарання експрацівник Нацбанку, який допустив крадіжку мішка золота 10 років тому

Приморський районний суд міста Одеси за строками давності звільнив від кримінальної відповідальності колишнього співробітника Управління Нацбанку в Одеській області.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 8 жовтня.

Обвинувачений працював у банку експертом сектору касових операцій відділу готівкового обігу і касових операцій. Він виконував роботу, повʼязану зі зберіганням, видачею і перевезенням переданих йому цінностей, брав на себе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за схоронність довірених йому цінностей.

1 жовтня 2014 року в приміщенні «пункту скупки дорогоцінних металів» управління НБУ в Одеській області обвинувачений прийняв 11 злитків золота від невстановленої особи, яка надала паспорт громадянина України. Куплене золото було перевірене і болторізом подрібнене на 44 частки. Розрізані шматочки золота працівник поскладав у паперові конверти і склав документи, оцінивши вартість золота масою 11 кілограмів у 5, 4 млн гривень.

Паперові конверти з золотом обвинувачений поклав у ганчірʼяний мішок. Далі він викликав охоронця та працівника сховища і з ними пішов у підвал приміщення банку, де було обладнане сховище.

У підвалі мішок відкрили працівники сховища управління НБУ в Одеській області перевірили кількість конвертів та їх вагу із загальною квитанцією. Після закінчення перевірки обвинувачений опломбував мішок і його прийняли на зберігання.

По закінченню робочого дня обвинувачений чомусь не заховав у сейф болторіз, пломбіратор і штампу, а залишив їх у шухляді свого робочого столу в кабінеті.

Через півтора місяці при формуванні посилки до Державної скарбниці була виявлена недостача у вазі тих цінностей, які були прийняті від обвинуваченого. При відкритті конвертів зʼясувалося, що золото підмінили.

Працівника банку звинуватили в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч.2 ст. 367 ККУ).

Із 29 січня 2015 року по 26 січня 2018-го підозрюваний перебував у розшуку. У червні 2018 року справу скерували до суду. Однак суд повертав обвинувальний акт прокуророві через виявлені недоліки. Розгляд по суді розпочався восени 2020-го.

Через 10 років з моменту крадіжки золота вироку все ще не було вироку. Тому обвинувачений та його захисник попросили закрити справу за строками давності, тобто з нереабілітуючих обставин.

Представник Нацбанку як потерпілого заперечував, звертаючи увагу, що підсудний ухилявся від слідства.

Водночас скоєне вважається нетяжким злочином. Строк притягнення до кримінальної відповідальності складає 5 років із дня вчинення таких дій.

Суд погодився звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у звʼязку із закінченням строків давності.

Цивільний позов від Управління Національного банку України в Одеській області про стягнення матеріальної шкоди залишили без розгляду.