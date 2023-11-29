УП знайшла маєток, де живе заступник керівника ОПУ: 600 квадратів, які йому не належать

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров мешкає в закритому котеджному містечку в Козині, що під Києвом. Це одне з найдорожчих приватних поселень країни. Будинок чиновника має площу майже 600 квадратних метрів, але власник цієї нерухомості – не він.

Про це йдеться у розслідуванні “Української правди”.

Про те, що Татаров, який є неформальним куратором правоохоронної системи України, мешкає в цьому маєтку, УП дізналася від джерел у політичних колах ще в середині 2021 року. А нещодавно цю інформацію змогли підтвердити наші колеги-журналісти.

За інформацією джерел УП у бізнесових колах, живе Олег Татаров в одному з найбільших у котеджному містечку будинків загальною площею майже 600 квадратних метрів.

Редакції УП вдалося отримати договори купівлі-продажу цього об’єкта. Відповідно до цих даних, належить цей будинок не Олегу Татарову, а Коваленко Володимиру Васильовичу, який придбав цей маєток в селі Козин у 2021 році всього лише за 2 мільйони гривень. Під час купівлі нерухомості від його імені діяла Коваленко Ольга Володимирівна – його дружина.

Коваленко придбав цей маєток за очевидно заниженою вартістю у громадянки Росії Магакян Сусани Кайсеровни. І Магакян, і Коваленки мають донецькі прописки.

Відповідно до даних YouControl, жінка на ім’я Ольга Коваленко є керівником компаній, які належать членам родини Магакян, що може свідчити про фіктивний продаж об’єкту шляхом перереєстрації на пов’язану особу.

Дані YouControl також свідчать, що родина Магакян має зв’язок з родиною Ростомян. Вони є співвласниками компанії “Рітейл Резідентс”.

У 2015 році видання “Наші Гроші” повідомляло що будинок президента-втікача Віктора Януковича було переписано саме на члена родини Ростомян.

Приватний будинок Януковича на Оболонській набережній у Києві восени переоформили на нового власника. Ним став Ростомян Артур Хачатурович. Про це свідчать дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

А це означає, що заступник керівника офісу президента Олег Татаров вже декілька років живе в маєтку, який має безпосередній стосунок до родини Магакян. А вона, в свою чергу, має безпосередній бізнесовий зв’язок з родиною Ростомян, на члена якої було переписано маєток самого Віктора Януковича.

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