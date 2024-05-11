Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти на війні, попередив родичів військових про шахрайство
«Є випадки, коли родина зниклого просто допомагає шахраям»
Росіяни зв’язуються із рідними осіб, зниклих безвісти, та, користуючись їхнім важким моральним і психологічним станом, вимагають грошей або інформації щодо розташування техніки ЗСУ. Єдиним виходом у такій ситуаціє є звернення до СБУ, розповів в інтерв’ю «Главкому» уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.
Добросердов зауважив, що в жодному разі не треба вестися на такий шантаж – не починати виконувати злочинних вказівок росіян або ж пересилати гроші за «належне» утримання в полоні або так званий «викуп».
За словами Добросердова, ще однією проблемою є діяльність шахрайських call-центрів, які скуповують списки з телефонами рідних зниклих та починають їх обдзвонювати із вимогами переказати гроші.
«Не рідкісні випадки, коли родина зниклого просто допомагає шахраям, розміщує інформацію в якихось Telegram-каналах про свою зниклу людину, вказуючи навіть дрібні деталі, наприклад, про наявність татуювання. А потім зловмисники з такої інформації формують базу даних і шантажують рідних зниклого», – розповів уповноважений.
Добросердов підкреслив, що у таких випадках обов’язково треба звертатись до Національної поліції. Він додав, шантажисти також зазвичай вимагають від рідних полонених виходити на мітинги, тобто росіяни намагаються розкачувати ситуацію в Україні та збільшувати соціальну напругу.
До слова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець застеріг українців від публічного розповсюдження персональних даних військовополонених, цивільних, яких незаконно утримує Росія, та їхніх родичів.Tweet