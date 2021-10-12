Управління Святошинської РДА та підрядника обшукують через розкрадання коштів на ремонті ліфтів

Святошинська окружна прокуратура міста Києва спільно з слідчими СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводить обшуки у службових приміщеннях Управління житлово-комунального господарства Святошинської РДА та в офісних приміщеннях підрядної організації в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при здійсненні капітального ремонту та технічного переоснащення ліфтів у житлових будинках Святошинського району міста Києва.

Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2019 – 2020 років на замовлення управління житлово-комунального господарства Святошинської РДА здійснювало роботи з капітального ремонту та технічного переоснащення ліфтів у житлових будинках Святошинського району загальною вартістю понад 20 млн грн.

При цьому, вказана підрядна організації виконала вказані роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт та матеріалів. Також встановлено, що виконання субпідрядних робіт оформлювалося на підприємства з ознаками фіктивності.

12 жовтня 2021 року на підставі ухвали суду в офісних приміщеннях вказаних підприємств, у тому числі Управління житлово-комунального господарства Святошинської РДА, розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 191 КК України.

Київська міська прокуратура