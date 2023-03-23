упродовж 15 хвилин поліцейські затримали зловмисника, який пограбував вінничанку

22 березня оперативники Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції встановили та затримали грабіжника, який, застосувавши силу, відібрав у жительки м. Вінниця пакет з особистими речами.

З повідомленням про пограбування до поліції звернулась 40-річна потерпіла. Жінка повідомила, що близько 13.15 на зупинці громадського транспорту по вулиці Немирівське шосе невідомий чоловік вирвав з її рук пакет з речами і втік.

За словами начальника Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрія Голуба, в ході розшукових заходів поліцейські встановили правопорушника, причетного до пограбування. Розшукали його через декілька хвилин у громадському транспорті.

Правопорушником виявився 35-річний вінничанин. Речові докази у нього вилучені.

Чоловік затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання – до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області