Упродовж години поліція Дніпра затримала чоловіка, який зарізав 15-річного хлопця

На вулиці Космонавтів нападник вдарив ножем потерпілого, після чого пішов з місця злочину. Від отриманих травм підліток помер у лікарні.

31 грудня близько 16.30 до відділення поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час конфлікту чоловік наніс тілесні ушкодження неповнолітньому хлопцю. Отримавши інформацію про злочин та опис нападника оперативники кримінальної поліції почали розшук зловмисника. Впродовж години правоохоронці затримали 68-річного підозрюваного. Знаряддя злочину вилучили.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

31 грудня слідчі відділення поліції повідомили нападнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП