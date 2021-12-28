Упродовж тижня розпочато 109 кримінальних справ за фактами підроблення та використання COVID-документів

Нацполіція продовжує заходи з виявлення фактів виготовлення та використання документів про вакцинацію та COVID- тестів. У кожному випадку проводиться ретельна перевірка, а відтак у випадку підтвердження інформації – відомості вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З 20 по 26 грудня слідчі поліції розпочали 109 кримінальних проваджень. 41 особі повідомлено про підозри у вчиненні правопорушення.

Протягом минулого тижня поліцейські скерували до суду 31 обвинувальний акт за фактами підроблення та використання COVID-документів.

Національна поліція України