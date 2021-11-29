Упродовж тижня розпочато 145 кримінальних проваджень за фактами підроблення та використання COVID-документів

Правоохоронці вкотре нагадують, що підроблення та використання фальшивих сертифікатів про вакцинацію та COVID- тестів передбачає кримінальну відповідальність.

З 22 по 28 листопада слідчі поліції розпочали 145 кримінальних проваджень. 39 особам вже повідомлено про підозри у вчиненні правопорушення.

Наразі поліцейські скерували до суду 33 обвинувальні акти за фактами підроблення та використання COVID-документів.

Управління комунікації Національної поліції України