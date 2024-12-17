Уродженець Луганщини відправиться на 13 років за ґрати за пограбування та повторне вбивство

Після застілля зловмисник вдарив господаря помешкання ножем у груди та втік, прихопивши два мобільні телефони потерпілого. За скоєне суд призначив 44-річному фігуранту покарання у вигляді тринадцяти років позбавлення волі.

Подія відбулась у квартирі на вулиці Милославській в Деснянському районі столиці. Тоді до поліції Києва надійшло повідомлення про вбивство та пограбування. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, яка належним чином задокументувала злочин.

За результатами проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що під час застілля між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого гість наніс господарю смертельний удар ножем у груди. На очах у цивільної жінки нападник забрав два телефони потерпілого та втік.

Слідчі затримали раніше судимого за вбивство 44-річного уродженця Луганської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва поліцейські повідомили йому про підозру.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві за вчинення двох кримінальних правопорушень, передбачених за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, скоєне особою, яка раніше вчинила умисне вбивство та ч.4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, чоловікові призначено покарання у вигляді тринадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва