Уродженця Макіївки з паспортом Ізраїлю засудили за державну зраду

Київський районний суд міста Харкова визнав чоловіка винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 грудня.

Будучи уродженцем міста Макіївки Донецької області, обвинувачений у 1999 році ще в неповнолітньому віці за проїзним документом дитини зі своїми батьками виїхав з України і більше назад не повертався. Не виходячи з українського громадянства, він отримав паспорт громадянина Ізраїлю.

У серпні 2024 року, перебуваючи в Заінському районі республіки Татарстан, РФ, цей чоловік звернувся із рукописною заявою до посадовця Міноборони РФ, щоб вступити до російської армії і воювати проти України.

22 серпня обвинувачений отримав військовий квиток і вступив у звʼязок із двома представниками держави-агресора, які визначили йому завдання — збирати і передавати інформацію про місця знаходження Сил оборони та безпеки України, про виробників безпілотних літальних апаратів для ЗСУ, щоб проводити підривні заходи щодо їхньої діяльності.

Крім того, чоловік мав встановлювати контакти з громадянами Великої Британії та Франції, які у складі інтернаціональних легіонів Сил оборони України, щоб схиляти їх до переходу на бік РФ або ж із метою їх викрадення на підконтрольну Росії територію.

7 вересня 2024 року обвинувачений, дотримуючись заходів конспірації, на власному авто вʼїхав в Україну через пункт пропуску «Краківець» за паспортом громадянина Ізраїлю і та направився до Харкова. Далі він зібрав інформацію про місця знаходження підрозділів Сил оборони України в районі населених пунктів Гоптівка та Руська Лозова Харківського району Харківської області.

Ввечері 10 вересня зловмисника затримали поблизу перехрестя вулиць у Харкові. У багажнику машини він незаконно зберігав 50 пістолетних патронів і 12 бланків незаповненого контракту про проходження іноземцями та особами без громадянства військової служби в ЗСУ на посадах рядового та сержантського складу.

У судовому засіданні чоловік вину визнав повністю. Він підтвердив, уклав контракт і проходив військову службу у збройних силах Російської федерації та з цією метою прибув до України для виконання військових завдань. Мотиви і мета його дій в обвинувальному акті відображені вірно. Він сказав, що у кається у скоєному, засуджує свою поведінку і просив суворо не його карати, оскільки він має сімʼю.

За матеріалами справи, підсудний одружений, має на утриманні неповнолітніх дітей та батьків похилого віку.

Суд підстав для помʼякшення покарання не знайшов і призначив 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.