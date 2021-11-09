Уродженця Сирії викрито на шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди працівникам СБУ

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито громадянина України, уродженця Сирійської Арабської Республіки, у шахрайському заволодінні коштами іноземної громадянки, а також у підбуренні її до надання неправомірної вигоди працівникам СБУ.

Згідно з матеріалами слідства, затриманий чоловік, користуючись довірою громадянки Марокко, переконав її у необхідності передати йому грошові кошти у сумі 32 тис. гривень начебто для передачі співробітникам Служби безпеки України за невчинення дій для анулювання документів, які надають право на постійне проживання на території України та невжиття заходів щодо депортації її чоловіка.

Наразі уродженця Сирійської Арабської Республіки затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. Вирішуються питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення інших можливих учасників злочину.

Заходи з викриття кримінального правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура