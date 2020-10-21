Уродженця Тернопільщини судитимуть за грабіж та зґвалтування неповнолітньої

За процесуального керівництва Бердичівської місцевої прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом грабежу, поєднаного із насильством та зґвалтування неповнолітньої.

Наразі обвинувальний акт за ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, затверджений ювенальним прокурором, скеровано до суду.

За даними слідства, злочин скоєний у серпні цього року 35-річним уродженцем Тернопільської області, який проживає в одному з райцентрів Житомирщини, під час розпивання алкогольних напоїв із батьком неповнолітньої у їхньому помешканні.

Скориставшись його відсутністю (матір із двома меншими дітьми перебувала у лікарні), обвинувачений спочатку силоміць вирвав із рук потерпілої мобільний телефон, а потім, залякуючи і погрожуючи фізичною розправою, вчинив сексуальне насильство та заволодів ще й грошима, спричинивши матеріальної шкоди на загальну суму понад 5 тис. грн.

З огляду на тяжкість скоєного злочину, особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Додатково: санкція суворішої, статті 152, частини 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури