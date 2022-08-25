Уроджену Хуста Тетяну Попп судитимуть на Закарпатті за колабораційну діяльність та виправдовування війни

Скеровано до суду в порядку спеціального досудового розслідування обвинувальний акт щодо уродженки Хуста за фактами виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України) та колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що громадянка України у 2019 році переїхала до Москви, звідки систематично веде підривну інформаційну діяльність проти України, маючи кілька особистих облікових записів у різних соцмережах, а також будучи засновницею громадської організації та володіючи доступом до її інформаційних ресурсів. Висновками судово-лінгвістичної експертизи підтверджено, що в публікаціях обвинуваченої містяться відомості, які несуть загрозу національній безпеці, завдають шкоду територіальному суверенітету та цілісності України.

Зокрема, співпрацюючи з державою-агресором, жінка називала вторгнення росії на територію України в 2014 році «державним переворотом», визнавала окупацію Криму та розповсюджувала фейкові повідомлення про те, що українська влада здійснювала «геноцид проти Донбасу», пропагувала ідею незалежності псевдоутворень ДНР та ЛНР. Також особа відкрито підтримувала збройну агресію рф, дискредитувала ЗСУ, повідомляючи, що нібито лише українські військові обстрілюють цивільні об’єкти в Україні. До того ж, обвинувачена організовувала, проводила та висвітлювала в мережі Інтернет політичні заходи, спрямовані на підтримку представників рф та окупаційних адміністрацій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Управління СБУ в Закарпатській області, повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області.

Раніше кремлівській “русинці” з Закарпаття Тетяни Поп заочно оголосили підозру у виправдовуванні збройної агресії рф.

Про колаборантку, яка нині живе в Росії та співпрацює з ворогом, розповіладалося тут. // Закарпаття онлайн