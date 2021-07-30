Уроженец Кировоградщины «одалживал» ноутбуки у пользователей Instagram и сдавал в ломбард

Уроженец Кировоградской области, без определенных занятий, уверовал, что сумеет разбогатеть, торгуя на бирже через интернет. Молодой человек регулярно вкладывал все доступные деньги в торговую платформу, но что-то шло не так и его торговый счет неизменно обнулялся.

Начав испытывать финансовые затруднения, связанные с его одержимостью, он решил, что сможет раздобыть достаточно денег, чтобы снова закинуть их на биржу, пережить очередное колебание рынка и, наконец, заработать заветное богатство. Все, что для этого нужно — это отнести в ломбард что-нибудь ценное.

То ли все ценное из дома уже было вынесено, то ли он просто решил, что лучше решать собственные проблемы за чужой счет — достоверно неизвестно. Однако, молодой человек решил обратиться к знакомому, который уже ранее одалживал ему свой ноутбук.

Получив ноутбук, он тут же сдал его в ломбард. Поскольку вырученной суммы для серьезных «инвестиций» оказалось недостаточно, а практика показала, что при наличии убедительной легенды, люди готовы безвозмездно одолжить на время свою технику, «трейдер» начал искать, у кого бы еще занять ноутбук.

Идеальными кандидатами для этого оказались виртуальные «друзья» из социальной сети Instagram: им легко можно было внушить наличие общих интересов и порядочных намерений, при этом, обманывать их было совершенно не жалко.

Втираясь в доверие к малознакомым френдам, мошенник сумел убедить трех пользователей «одолжить ноутбук для работы на один вечер», клятвенно заверив, что обязательно вернет его. Все эти устройства он благополучно сдал в ломбард, выручив за них около 60 тысяч гривен, которые также проиграл на интернет-бирже, не вынеся никаких уроков.

Когда правоохранители предъявили ему подозрении в повторно совершенном мошенничестве, молодой человек раскаялся в содеянном и пообещал возместить причиненный потерпевшим ущерб.

Суд принял это во внимание, но с учетом того, что двумя месяцами ранее обвиняемый уже был осужден по статье «Мошенничество» и приговорен к 200 часам исправительных работ, приговор судьи в этот раз оказался более строгим — 2 года тюремного заключения.

Впрочем, в финальной версии приговора, эту меру было решено заменить испытательным сроком 2 года, в течение которых молодой человек не должен совершать новых правонарушений.

Андрей Майданик, internetua.com