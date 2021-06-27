Уроженец Тернополя получил срок за распространение порно через торрент

Суд вынес приговор украинцу, который распространял через торрент файлы, содержащие детскую порнографию.

Об этом сообщает InternetUA.

По данным следствия, с ноября по декабрь 2020 года, уроженец Тернополя, находясь по месту своего жительства, скачивал из Сети файлы порнографического характера, содержащие детскую порнографию и с помощью ПО «uTorrent», зная и осознавая, что другие пользователи данной программы будут получать доступ к загруженным ним файлам, тем самым распространял их среди других юзеров «uTorrent».

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст.301 УК Украины (хранение с целью распространения предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию и их распространение).

Допрошенный в ходе судебного разбирательства, обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления признал, искренне раскаялся и попросил суд строго его не наказывать и не лишать свободы.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года. Кроме этого, он должен оплатить в пользу государства расходы на проведение экспертиз в сумме 13239 грн. 45 коп.