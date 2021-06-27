Уроженец Тернополя получил срок за распространение порно через торрент

Опубликовано

Суд вынес приговор украинцу, который распространял через торрент файлы, содержащие детскую порнографию.

Об этом сообщает InternetUA.

Украинец получил срок за распространение запрещенного контента через торрентПо данным следствия, с ноября по декабрь 2020 года, уроженец Тернополя, находясь по месту своего жительства, скачивал из Сети файлы порнографического характера, содержащие детскую порнографию и с помощью ПО «uTorrent», зная и осознавая, что другие пользователи данной программы будут получать доступ к загруженным ним файлам, тем самым распространял их среди других юзеров «uTorrent».

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст.301 УК Украины (хранение с целью распространения предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию и их распространение).

Допрошенный в ходе судебного разбирательства, обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления признал, искренне раскаялся и попросил суд строго его не наказывать и не лишать свободы.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года. Кроме этого, он должен оплатить в пользу государства расходы на проведение экспертиз в сумме 13239 грн. 45 коп.

Like

Метки:

Читайте также: