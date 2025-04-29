Уряд хоче створити реєстр рахунків та банківських сейфів українців. Для податкової та «органів»

В Україні хочуть створити Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Його буде вести Державна податкова служба, а доступ зможуть отримати “компетентні органи”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну .

Як зазначили в пресслужбі, це передбачено пакетом законопроєктів, схвалених урядом. Документи готував Мінфін. Цей пакет спрямований на приєднання до системи банківських європлатежів SEPA.

Новий реєстр

Згідно з презентацією Мінфіну, до реєстру будуть вноситись відомості:

про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах, електронні гаманці тощо;

про власників таких рахунків;

про установи, де відкриті рахунки.

Водночас не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.

Не передбачено публікації даних у вільному доступні (відсутня відкрита частина реєстру). “Доступ надаватиметься спеціалізований і виключно компетентним органам”, – йдеться в презентації.

Приєднання до SEPA

У Мінфіні стверджують, що нові норми потрібні для подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA ( Single Euro Payments Area).

“Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами – учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами”, – заявили в Мінфіні.

SEPA створена у 2008 спеціально для єврозони як аналог SWIFT.