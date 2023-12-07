«Успішна сесія та відстрочка від мобілізації» – на хабарі викрито проректора столичного вишу

Науковець за 1200 доларів США обіцяв студенту магістратури вирішити питання щодо успішного складання іспитів зимової екзаменаційної сесії. У випадку позитивного рішення, останнього не було б відраховано з навчального закладу, що дало б йому змогу на період навчання ухилитись від призову на військову службу.

Слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Управління стратегічних розслідувань та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили проректора з навчально-методичної роботи столичного університету в отриманні неправомірної вигоди. Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 47-річний професор, обіймаючи посаду проректора з навчально-виховної роботи одного з університетів Києва, за 1200 доларів США обіцяв студенту магістратури вирішити питання щодо успішного складання іспитів зимової екзаменаційної сесії. У випадку позитивного рішення, останнього не було б відраховано з навчального закладу. Це дало б йому змогу на період навчання ухилитись від призову на військову службу.

Порушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо під час передачі йому обумовлених коштів.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, він перебуває під вартою із можливістю внесення застави. Окрім цього в суді вирішується питання щодо відсторонення науковця від займаної посади. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва