Утікачу з Полтавської виправної колонії накинули 3 роки в’язниці

Октябрський районний суд міста Полтави визнав чоловіка винним у втечі з тюрми.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 29 серпня.

У 2020-му громадянин був засуджений до 3 років 1 місяці позбавлення волі волі за крадіжки і утримувався у Державній установі «Полтавська виправна колонія (№ 64)» в місті Полтава.

У листопаді 2021 року арештанта перевели до дільниці соціальної реабілітації вищевказаної колонії як такого, що стає на шлях виправлення.

11 травня 2022-го, близько 20 години, чоловік втік.

Згодом у судовому засіданні він пояснив, що втік, тому втечу що напередодні зателефонувала дружина та повідомила, що розриває стосунки. Він розхвилювався та, скориставшись неуважністю охорони, залишив колонію і на електропотязі дістався села Ланна-цукрозавод, Карлівського району, Полтавської області. Там зустрівся із дядьком, а наступного дня його затримали. У скоєному щиро розкаявся.

Суд призначив 3 роки тюремного покарання. Але з урахуванням невідбутого строку за попереднім вироком тривалість ув’язнення збільшено до 3 років і 6 місяців.

Це вже щонайменше третя судимість цього чоловіка.