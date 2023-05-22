Утримували проти волі та «лікували» за гроші ошуканих родичів – судитимуть сімох організаторів псевдореабілітаційних центрів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Дарницької окружної прокуратури м. Києва завершено розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, які організували діяльність мережі псевдореабілітаційних центрів та незаконно утримували там громадян (ч. 3 ст. 146 КК України).

У межах вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру сімом особам – 3 організаторам та 4 виконавцям, дії яких кваліфіковано як такі, що вчинені у складі організованої групи.

Учасники протиправної діяльності облаштували на території м. Києва та Київської області так звані реабілітаційні центри для лікування нарко- та алкозалежних громадян. Вартість «курсу лікування» становила від 10 до 15 тис грн в місяць.

Родичі пацієнтів, будучи введеними в оману, погоджувались на такі умови. Отримавши оплату, представники центрів із застосуванням фізичного та психологічного примусу незаконно забирали «пацієнтів» з їх помешкань та відвозили на «реабілітацію».

Там у людей відбирали мобільні телефони та всі особисті речі, обмежували будь-які їхні контакти з рідними та забороняли покидати приміщення. Самі ж приміщення були облаштовані решітками, а з вікон зняті віконні ручки, щоб унеможливити будь-які спроби втечі.

«Пацієнтів» утримували протягом тривалого часу без їхньої згоди, без жодних правових підстав та без належної медичної чи психологічної допомоги.

Після проведення слідчих дій у так званих «реабілітаційних центрах» 23 осіб звернулися до правоохоронців з заявами про їх незаконне позбавлення волі та утримання проти волі протягом тривалого часу.

Загалом у закладах перебувало близько п’ятдесяти осіб.

На теперішній час досудове розслідування закінчено, обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно зі слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві та за оперативного супроводження УМП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура