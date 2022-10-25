Утримували у підвалі, погрожували розправою та вимагали ₴230 тисяч: у Вінниці затримали членів міжрегіонального злочинного угруповання

24 жовтня слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводу працівників УСР у Вінницькій області, управління карного розшуку, за силової підтримки бійців КОРДу викрили та задокументували злочинну діяльність 45-річного організатора злочинного угруповання та його 26-річного спільника. Зловмисники незаконно утримували у підвалі одного з будинків мешканця Житомирської області та вимагали у нього і його родичів 230 тисяч гривень. У транспортному засобі, яким пересувались зловмисники, поліцейські провели огляд та вилучили низку доказів, що вказують на їхні протиправні дії.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Вінницька обласна прокуратура. За словами начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка, організував злочинну групу керівник одного з поштових відділень, в якому працював 30-річний потерпілий. Слідством встановлено, що члени угруповання три доби незаконного утримували чоловіка у підвалі будинку, годували його один раз в день, залякували, били та погрожували розправитись з ним та членами його сім’ї. У подальшому під тиском зловмисників потерпілий змушений був зателефонувати до своєї родички, мешканки Вінницької області. та просити її знайти гроші для вимагачів. Жінка вирішила звернутись по допомогу до поліції.

Правопорушники – мешканці Житомирської області, віком 26 та 45 років. Поліцейські затримали зловмисників під час передачі останнім в автомобілі усієї суми коштів родичкою потерпілого.

Поліцейські провели огляд транспортного засобу, який належить одному із затриманих вимагачів. У результаті процесуальної дії вилучено грошові кошти, пістолет, ніж, документи, банківські картки, мобільні телефони.

Наразі двоє фігурантів кримінального правопорушення затримані в процесуальному порядку та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчими вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі до 12 років з конфіскацією майна.

Причетність інших осіб до вчиненого правопорушення поліцією встановлюється.

Відділ комунікації поліції Вінницької області