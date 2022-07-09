Увага шахраї! Не ідентифіковані персонажі ходять по квартирам літніх людей та вимагають гроші «на заміну газопроводу» та «установку аварійної сигналізації»
Дніпровською набережною два хлопці та дівчина ходять точково по квартирах літніх одиноких людей і збирають від 500 до 3000 гривень «на заміну газопроводу» і продають «установку аварійної сигналізації» на газову плиту.
Мешканка одного з будинків вже постраждала на 2500 тисяч грн, повідомили в пабліку Березняки та Русанівка.
Одного з шахраїв вдалось сфотографувати, він був з бейджиком, на ім’я Ігор Бурак, скоріш за все воно вигадане.
У «Київгаз» підтвердили, що Ігор Бурак у них не значиться і посвідчення іншої форми. Люди сподіваються, що поліція доведе цю справу до кінця.
УК