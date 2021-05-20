Увірвалися до будинку і катували жінку праскою — у Харкові затримано трьох розбійників

Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розбою, спрямованого на заволодіння майном в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 187 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Аміл Омаров, досудовим розслідуванням встановлено, що вночі 19 травня цього року до домоволодіння, розташованого по вулиці Академіка Погорєлова в м. Харків, увірвалися троє чоловіків. У цей час у будинку знаходилась 56-річна жінка, яка вже спала. Прокинувшись від шуму, жінка пішла подивитися, що трапилось, і побачила зловмисників. Один з них вдарив її в обличчя, від чого жінка впала на підлогу.

Нападники знерухомили потерпілу, обмотавши їй руки і ноги скотчем. Зловмисники, погрожуючи, запитали, де знаходяться гроші. Боячись за своє життя, жінка вказала на місця зберігання коштів, які нападники знайшли і забрали собі. Проте цього їм виявилось замало, і зловмисники запитали, де в будинку знаходиться сейф. Почувши у відповідь, що сейфу немає, нападники ввімкнули праску та стали прикладати її до тіла потерпілої, від чого жінка втратила свідомість.

Зловмисники привели жінку до тями та стали погрожувати, що продовжать катувати її. Потерпіла розказала про всі місця зберігання коштів та цінних речей, наявних у будинку, після чого нападники забрали їх та покинули місце події.

Здобиччю зловмисників стали грошові кошти на суму 60 000 євро, 50 000 доларів США, а також вироби із золота, наручні годинники.

20 квітня трьох нападників затримано в порядку ст. 208 КПК України на трасі Київ-Житомир поблизу столиці. Ними виявилися 37-річний мешканець Луцька, а також 45-річний і 44-річний мешканці Львова.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за фактом розбою (ч. 4 ст. 187 КК України) та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області та Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури