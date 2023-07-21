Увірвались до чужої квартири і побили її господаря — на Харківщині двох чоловіків судитимуть за розбій

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, двоє чоловіків віком 35 і 30 років у квітні цього року вчинили розбійний напад в смт Панютине. Зловмисники подзвонили у квартиру потерпілого, а коли той відчинив двері, вдарили його в обличчя. Коли потерпілий впав, нападники продовжували бити його, вимагаючи передати їм коштовності та цінні речі, поки чоловік не втратив свідомість.

Скориставшись тим, що потерпілий не міг чинити їм опору, зловмисники обшукали квартиру і забрали майно, яке належало їх жертві.

Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі Лозівського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ та УКР ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура