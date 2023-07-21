Увірвались до чужої квартири і побили її господаря — на Харківщині двох чоловіків судитимуть за розбій

Published

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, двоє чоловіків віком 35 і 30 років у квітні цього року вчинили розбійний напад в смт Панютине. Зловмисники подзвонили у квартиру потерпілого, а коли той відчинив двері, вдарили його в обличчя. Коли потерпілий впав, нападники продовжували бити його, вимагаючи передати їм коштовності та цінні речі, поки чоловік не втратив свідомість.

Возможно, это изображение 2 человека и текст

Скориставшись тим, що потерпілий не міг чинити їм опору, зловмисники обшукали квартиру і забрали майно, яке належало їх жертві.

Возможно, это изображение 1 человек и текст

Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі Лозівського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ та УКР ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

Like

Tags:

You may also like...