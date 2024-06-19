Увірвався в будинок та та пограбував пенсіонерів: поліція Ужгородщини затримала підозрюваного

Сьогодні вночі на лінію «102» зателефонував 64-річний мешканець міста Чоп та повідомив, що щойно до його будинку проникла невідома особа та вдарила його товариша.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці провели першочергові заходи та з’ясували, що до скоєння злочину може бути причетний 22-річний місцевий мешканець, який наразі відбуває умовний термін покарання за майнові злочини.

Встановлено, що зловмисник проник до будинку, в якому проживають двоє пенсіонерів. Після того як його помітив 71-річний мешканець будинку, зловмисник вдарив його в область грудної клітки, а після — відкрито заволодів грошима іншого потерпілого — 64-річного чоловіка з інвалідністю.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали грабіжника. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували дії затриманого за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, поєднаний з проникненням у житло, вчинений в умовах воєнного стану. За скоєне зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області