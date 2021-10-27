«Уж не ведьма ли?». Россиянин поджег экс-сожительницу, потому что у нее «светились глаза в темноте»

Жителя Волгоградской области подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшей сожительницы

«Светящиеся в темноте глаза» бывшей девушки заставили жителя Волгоградской области заподозрить неладное. Ему придется отвечать за поджог человека, сообщает 27 октября пресс-служба региональных судов.

По версии следствия, в мае участники трагической сцены выпивали дома у 40-летнего подозреваемого в поселке Новоаннинский. Экс-возлюбленная отказалась возобновить отношения, вспыхнула ссора, а затем мужчина обратил внимание на странно горящие в темноте глаза собутыльницы.

Нужно было проверить, не ведьма ли она, и мужчина решил выяснить это с помощью огня. Он облил женщину бензином и поджег зажигалкой, чтобы посмотреть, загорится она или нет.

Горящую пришлось поливать водой. Когда ее удалось потушить, мужчина уложил пострадавшую в кровать и обработал ожоги мазью. Женщина уснула, но утром ей стало хуже, и ее подруга вызвала скорую.

Бывшую подругу подозреваемого увезли в ожоговый центр, а ему самому грозит лишение свободы сроком до 10 лет — по ч. 2 ст. 111 УК РФ. // Фонтанка