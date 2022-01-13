Ужгородець вкрав телефон жінки і оформив на неї кредитів на 25 тис. грн.

Зловмисника, що переховувався, розшукали і взяли під варту

Працівники кримінальної поліції Ужгородщини відшукали та затримали 30-річного жителя обласного центру. Він підозрюється у крадіжці телефону у жінки.

Також, отримавши персональні дані потерпілої, чоловік оформив на її ім’я кілька онлайн кредитів. У такий спосіб підозрюваний завдав збитків на загальну суму 25 тисяч гривень. Його дії слідчі кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме: 185, 190, 361, 362 та 200.

Після скоєного зловмисник намагався уникнути відповідальності та пробував переховуватися від поліції. Правоохоронці його розшукали.

У середу, 12 січня, суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, інформує поліція Закарпатської області. // Закарпаття онлайн