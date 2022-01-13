Ужгородку, розшукувану близькимиі, знайшли вбитою у будинку покійної матері

36-річну ужгородку Габріеллу Яцкович, яку востаннє бачили 30 грудня минулого року, знайшли мертвою у будинку, який належав її матері, що недавно померла.

Саме у цьому місці, на вулиці Капушанській, неподалік стадіону «Автомобіліст», кореспондент Закапаття онлайн сьогодні зафіксував три авто поліції.

Правоохоронці прибули до будинку після заяви подруги покійної, занепокоєної тривалою відсутністю останньої. При цьому, за інформацією Закарпаття онлайн, звернення до поліції мало місце ще 2 дні тому, однак спершу йому не надали серйозного значення. А діяти почали тільки після значного розголосу в соцмережах.

Ті, хто забив на сполох, вказували, що Габріелла була не надто відкритою, однак дуже відповідальною, а тому не могла б залишити на вулиці надовго свого улюбленого собаку Барбоса. Останній вив у дворі з часу зникнення жінки.

Крім того, Г.Яцкович без попередження не вийшла на роботу, до якої ставилася так само відповідально.

Як вказують джерела Закарпаття онлайн у правоохоронних органах, тіло жінки виявили на горищі будинку з пакетом на голові. Тобто, судячи з усього, її було задушено.

При цьому, невідомий ще якийсь час вів переписку з телефона покійної від її імені. Його метою було відтягнути виявлення факту вбивства, ймовірно, щоби на час, коли приховуване стане явним, за строком давності було стерто відео з камер зовнішнього спостереження в прилеглих об’єктах. Тобто, цілком можливо, йдеться про особу, дотичну до кримінальних сфер.

За інформацією Закарпаття онлайн, останній зафіксований контакт з телефону вбитої було здійснено в районі Виноградова. При цьому автор повідомлень від імені власниці телефону вказував, що вона, начебто, поїхала на відпочинок до Єгипту, а на «підтвердження» вислав фото з цієї країни з Інтернету, датовані 2019 роком.

Будинок, де сталося вбивство, належав матері Г.Яцкович Катерині Андріївні, яка нещодавно померла. Тому Габріелла займалася оформленням спадщини на себе.

На Габріеллу Яцкович було оформлено земельну ділянку.