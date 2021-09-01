Ужгородські поліцейські розшукали 15-річного юнака, який викрав з каси магазину 2 тисячі доларів

Неповнолітнього фігуранта розшукали дільничні офіцери поліції Ужгорода. У хлопця вилучили майже всі викрадені гроші, які найближчим часом повернуть потерпілій. Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження

Вчора близько обіду до поліції Ужгорода зателефонувала працівниця одного з місцевих магазинів та повідомила, що з каси зникли гроші в сумі 2 тисячі доларів.

Поліцейські, які прибули на місце події, поспілкувалися з потерпілою, оглянули місце події та опрацювали відео з камер спостереження, які зафіксували момент крадіжки.

Маючи приблизний опис крадія, правоохоронці орієнтували на пошуки всі наряди в місті та районі. В результаті вже за кілька годин дільничні офіцери поліції розшукали фігуранта. Ним виявився 15-річний житель обласного центру. Слідчі вилучили у нього майже всі викрадені кошти: 1500 доларів США та 8800 гривень. З’ясувалося, що частину грошей хлопець встиг обміняти на гривні та потратити.

За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Окрім цього з неповнолітнім фігурантом та його батьками працюють ювенальні поліцейські, вивчають умови проживання та причини, що спонукають дитину до таких вчинків.

Всі вилучені кошти найближчим часом поліцейські повернуть потерпілій. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області