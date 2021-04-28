Ужгородські поліцейські розшукали зловмисника на самокаті, який пограбував пенсіонера

Оперативники кримінальної поліції Ужгорода встановили особу зловмисника, який зухвало відібрав від пенсіонера мобільний телефон. Поліцейським вдалося вилучити крадений мобільник, який повернуть потерпілому. За фактом грабежу слідчі поліції відкрили кримінальне провадження

27 квітня, близько 6 години ранку, до поліції по допомогу звернувся 65-річний мешканець Ужгорода. Чоловік розповів, що на перехресті вулиць Волошина – Корзо до нього на самокаті під’їхав молодий хлопець, силою відібрав мобільний телефон вартістю понад 3 тисячі гривень та втік.

Поліцейські слідчо-оперативної групи на місці події задокументували факт кримінального правопорушення. Водночас оперативники районного управління почали пошуки грабіжника.

Вже за кілька годин після вчинення злочину поліцейські встановили, що до злочину причетний 41-річний ужгородець. У нього працівники поліції вилучили крадений телефон і найближчим часом повернуть потерпілому.

За фактом грабежу в поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України. Зловмиснику слідчі вже повідомили про підозру та вирішують питання щодо обрання йому на період слідства запобіжного заходу.

За вчинене підозрюваному загрожує до 4 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області