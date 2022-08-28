Ужгородця, який неодноразово фігурував у наркозлочинах, судитимуть за чергові факти збуту метамфетаміну та канабісу
Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо неодноразового фігуранта злочинів, пов’язаних із наркоторгівлею, за фактами повторного збуту психотропних речовин та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотиків і психотропів (ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України).
Протягом травня-червня правоохоронці зафіксували кілька фактів розповсюдження ужгородцем попередньо розфасованих заборонених речовин на території обласного центру. Проведено необхідні експертизи, які підтвердили, що чоловік збував метамфетамін і канабіс.
У суді окружна прокуратура довела необхідність тримання обвинуваченого під вартою, де він і перебуває наразі без права внесення застави. Водночас на розгляді суду щодо чоловіка перебуває ще кілька кримінальних проваджень за ст. 307 КК України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратуриTweet