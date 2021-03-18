Ужгородця затримали за підозрою в скоєнні грабежу та заподіянні тяжкого тілесного ушкодження

Учора, 17 березня, опівночі в поліцію Ужгорода надійшло повідомлення про напад та поранення жителя багатоповерхівки на вул. Міцкевича. Про напад на чоловіка повідомила його дружина.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції встановила, що потерпілий – це 30-річний мешканець даного будинку. Невідома особа завдала чоловікові ножового поранення в живіт. «Швидка» забрала пораненого до лікарні.

Оскільки стан потерпілого був тяжкий, поліцейським не вдалося відразу з ним поспілкуватися. Однак, завдяки вжитим невідкладним оперативно-розшуковим заходам, даний злочин було розкрито за «гарячими слідами».

Поліцейські встановили та затримали ймовірного нападника. Ним виявився 53-річний житель того ж будинку, де стався злочин. Дана особа раніше вже притягалася до кримінальної відповідальності.

Між чоловіками з якоїсь причини існували тривалі неприязні відносини. Того дня, 17 березня, близько 23.40 години старший чоловік підстеріг у під’їзді будинку свого 30-річного сусіда й відібрав від нього мобільний телефон. Оскільки конфлікт на цьому не завершився, нападник сходив додому за ножем, повернувся і завдав ним потерпілому один удар в область живота.

«Швидка» доставила пораненого чоловіка до реанімації міської клінічної лікарні. На даний час стан потерпілого залишається тяжким.

За даним фактом слідчі Ужгородського райуправління поліції розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України(Грабіж).

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України. В ході проведення невідкладного обшуку за місцем його проживання вилучено знаряддя скоєння злочину – ніж, та мобільний телефон, що належить потерпілому.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області