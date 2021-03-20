В 2020 году в Украине открыли более 400 уголовных дел по поводу сексуального насилия над детьми

В течение прошлого года правоохранители возбудили 410 уголовных дел касательно сексуального насилия над детьми, а с начала этого года — еще 70. Однако такое количество производств является незначительным, ведь в большинстве случаев дети не сообщают о насилии.

Об этом в интервью hromadske сообщил детский омбудсмен Николай Кулеба.

«Мировые исследования указывают, что каждая пятая девочка подвергается сексуальному насилию в возрасте до 18 лет. Это ужасная статистика, и это не только Украина. Если говорить уже об Украине и о тех уголовных делах, которые были возбуждены, то это — 410 случаев в прошлом году и 70 случаев уже за два месяца этого года», — отметил Николай Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что это лишь незначительные данные, ведь в основном дети не сообщают о таких преступлениях либо из-за стыда, либо потому, что не знают о том, что это плохо, либо же из-за того, что эти преступления совершают родственники.

«Дети не сообщают, потому что не считают, что это плохо, поскольку взрослые так им сказали. Дети часто даже не знают, что есть правоохранительные органы, а тут вопрос уже ко взрослым. Поэтому сейчас так трудно выявлять эти преступления», — сказал Кулеба.

Напомним, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает наказание за производство и распространение детской порнографии, а также за сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Закон предусматривает введение положений Ланцаротской Конвенции в украинское законодательство. В частности, в законе появятся несколько новых статей о наказании за домогательство ребенка, распространении детской порнографии и защите ребенка, пострадавшего от сексуального насилия.