В аеропорту «Бориспіль» виявили громадян Узбекистану, які придбали підроблені паспорти Болгарії за $12 тис.

В «Борисполі» прикордонники виявили трьох громадян Узбекистану з підробленими болгарськими паспортами.

14 січня під час повторної перевірки пасажирів, що прямували на авіарейс до Варшави, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили трьох громадян Узбекистану, які пред’явили підроблені паспортні документи Болгарії. В паспортах були замінені сторінки з установчими даними.

Виявилося, що громадяни Узбекистану за своїми справжніми документами мали прямувати на авіарейс до Анкари, проте «передумали» та попрямували не рейс до Варшави, але вже з підробленими паспортами.

Іноземці розповіли прикордонникам, що придбали підробки у невідомої особи в Україні за 12 000 доларів США.

В результаті громадян Узбекистану притягнули до адмінвідповідальності за ст 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» КУпАП. Крім того, до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів». Підроблені паспорти у іноземців вилучили.

ДПСУ