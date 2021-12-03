В аэропорту «Львов» у иностранок изъяли украшения и валюту более чем на 15 миллионов гривень (фото)

Женщины планировали вылететь в Стамбул.

В аэропорту «Львов» у двух иностранок таможенники изъяли ювелирные изделия и валюту более чем на 15 млн грн.

Как сообщает Государственная таможенная служба Украины, 2 декабря, около 20:00, сотрудники таможенного поста «Львов-аэропорт» во время проверки пассажиров авиарейса «Львов-Стамбул» обнаружили рекордное количество ювелирных украшений и валюты.

«Две женщины в возрасте 53 и 67 лет, которые планировали вылететь в Турцию, для прохождения таможенного контроля выбрали полосу «зеленый коридор». Однако при проверке их багажа таможенники совместно с пограничниками обнаружили $125,7 тыс., 374,8 тыс. евро и почти 1,7 кг ювелирных изделий из металла желтого цвета, похожего на золото», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, осуществляется документирование данного правонарушения, указанные средства и ювелирные украшения будут изъяты в соответствии с протоколом о нарушении таможенных правил. // УНИАН