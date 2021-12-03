В аеропорту Львова викрили сім’ю іноземців, яка подорожувала за чужими документами

Сімейна пара з дитиною прибула авіарейсом «Стамбул – Львів»



Прикордонникам вони пред’явили паспортні документи, видані на ім’я громадян Франції – 28-річного чоловіка, 27-річної жінки та 7-річного хлопчика.

Про це повідомляє Держприкордонна служба.

Французькі паспорти іноземців були видані на імена різних, не пов’язаних між собою, людей, прізвище сина не збігалося ні з прізвищем мами, ні з прізвищем тата. Не співпадали й фото в документах. Крім того, за європейськими паспортами громадяни мали виглядати набагато вищими за зростом.

Згодом охоронці кордону встановили, що надані на контроль документи – викрадені. Іноземці змушені були зізнатися, що насправді є громадянами Ірану. Чоловіку виявилося 36 років, жінці – 31 рік, а хлопцю 6 років. З собою вони мали й справжні документи та пояснили, що мали на меті у такий спосіб потрапити до Німеччини.

Громадянам прикордонники заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки, чужі паспорти вилучили, а також за даним фактом проінформували співробітників Нацполіції.

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