В американському Новому Орлеані вантажівка в’їхала в натовп: щонайменше 10 людей загинули

В американському місті Новий Орлеан у штаті Луїзіана вантажівка в’їхала у натовп вранці 1 січня. Щонайменше 10 людей загинули і 30 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Міська влада повідомила, що вантажівка в’їхала в натовп на Бурбон-стріт у Французькому кварталі Нового Орлеана.

Щонайменше 10 людей загинули і 30 отримали поранення.

Раніше телеканал CBS News, посилаючись на свідків, повідомив, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп, після чого з неї вийшов водій і почав стріляти зі зброї, поліція відкрила вогонь у відповідь. // УП