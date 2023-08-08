В апеляції підтверджено вирок жінці, яка передавала ворогу інформацію про розташування ЗСУ в Харкові

Як повідомлялось раніше, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 54-річну жінку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Прокурори у суді довели, що жінка, перебуваючи у Харкові під час повномасштабного вторгнення рф в Україну, почала спілкуватися через Телеграм з двома представниками країни-агресора. Один з них — військовослужбовець зс рф, інший — бойовик так званої «ДНР».

Зрадниця передавала російським кураторам необхідну інформацію по Харкову, а саме про місця дислокації ЗСУ, розташування української військової техніки та надавала відомості про пункти видачі гуманітарної допомоги.

Також жінка надсилала їм відеозаписи руйнувань, спричинених обстрілами російських військових, для подальшого корегування їх вогню.

У суді жінка свою вину не визнала та назвала всі доводи правоохоронців «дезінформацією».

10 березня 2023 колегія суддів Жовтневого районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати вирок та направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Проте колегія суддів Харківського апеляційного суду відмовила у задоволенні апеляційної скарги.

Наразі триває строк на касаційне оскарження ухвали.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура