В апеляції затверджено вирок жінці, яка викинула з восьмого поверху свою 3-річну дитину

За участі ювенального прокурора Київської міської прокуратури апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким 40-річну мешканку столиці засуджено до 11 років позбавлення волі за вчинення закінченого замаху на умисне вбивство малолітньої дитини (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Згідно вироку суду, у січні 2021 року обвинувачена після сварки по телефону з цивільним чоловіком відчинила в квартирі вікно та почала викидати з 8-го поверху речі. Одразу після цього жінка взяла на руки свого 3-річного сина, та, підійшовши до відчиненого вікна, перехилила тіло малолітньої дитини через підвіконня та випустила його з рук.

В результаті зазначених дій хлопчик впав на землю з висоти 8-го поверху та отримав тяжкі травми.

Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців, медиків та свідків події життя дитини вдалося врятувати.

Вироком суду першої інстанції жінку визнано винною у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство малолітньої дитини та призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Не погоджуючись з ухваленим рішенням та призначеним покаранням, вказаний вирок суду було оскаржено в апеляційному порядку стороною захисту та представником потерпілого, яка є сестрою обвинуваченої. В своїх апеляційних скаргах апелянти просили вирок суду першої інстанції скасувати та виправдати обвинувачену у вчиненні інкримінованого злочину.

Ухвалою Київського апеляційного суду апеляційні скарги захисника та представника потерпілого залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін.

Київська міська прокуратура